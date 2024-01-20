Мир 20 января 2024, 19:31 Зеленский анонсировал подписание гарантий безопасности для Украины Зеленский: Украина надеется на скорое подписание гарантий безопасности Hannes P Albert / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конкретные даты заключения новых договоров о гарантиях безопасности для страны уже выбрали. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Готовим новые соглашения с партнерами — сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы», — сказал Зеленский.

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Ранее советник главы офиса украинского президента Владислав Власюк заявил, что украинские власти подготовят договоры по безопасности, которые должны будут подписать Соединенные Штаты, Франция, Польша, Италия, Канада и несколько других стран.

В январе премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал с Зеленским 10-летний договор о гарантиях безопасности, пообещав поставить новую партию оружия. Теперь на Украине ждут президента Франции Эммануэля Макрона, который должен приехать в Киев в феврале.