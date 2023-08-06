Мир 06 августа 2023, 13:27 Зеленский анонсировал массовые кадровые чистки на Украине Президент Украины Зеленский заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией Официальный сайт Президента Украины

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Массовые кадровые чистки пройдут на Украине в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, его слова привело агентство Reuters.

«Мы начнем, наконец, избавляться в государственных учреждениях от тех людей, кто слишком привязан к своим старым схемам и привычкам. Они ослабляли Украину десятилетиями», — сказал Зеленский.

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Президент Украины отметил, что массовые увольнения начнутся уже в самое ближайшее время. При этом он не стал раскрывать имена тех, кого коснутся чистки.

Ранее на Украине прошли массовые проверки в военных комиссариатах. Их итоги Зеленский назвал омерзительными и пообещал уголовные дела в отношении провинившихся ответственных лиц.

При этом самого президента также заподозрили в коррупционных схемах. Независимый журналист Сеймур Херш заявлял, что Зеленский вместе со своим окружением присвоил как минимум 400 миллионов евро из средств, выделенных стране на приобретение дизельного топлива.