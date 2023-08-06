06 августа 2023, 13:27
Зеленский анонсировал массовые кадровые чистки на Украине
Президент Украины Зеленский заявил о новых кадровых чистках в рамках борьбы с коррупцией
Массовые кадровые чистки пройдут на Украине в рамках борьбы с коррупцией. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, его слова привело агентство Reuters.
«Мы начнем, наконец, избавляться в государственных учреждениях от тех людей, кто слишком привязан к своим старым схемам и привычкам. Они ослабляли Украину десятилетиями», — сказал Зеленский.
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Президент Украины отметил, что массовые увольнения начнутся уже в самое ближайшее время. При этом он не стал раскрывать имена тех, кого коснутся чистки.
Ранее на Украине прошли массовые проверки в военных комиссариатах. Их итоги Зеленский назвал омерзительными и пообещал уголовные дела в отношении провинившихся ответственных лиц.
При этом самого президента также заподозрили в коррупционных схемах. Независимый журналист Сеймур Херш заявлял, что Зеленский вместе со своим окружением присвоил как минимум 400 миллионов евро из средств, выделенных стране на приобретение дизельного топлива.
Владимир Зеленский
Коррупция
Украина
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