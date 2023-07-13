Мир 13 июля 2023, 21:59 Зеленский 47 раз сказал спасибо Западу после критики за отсутствие благодарности Flickr

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Украинский президент Владимир Зеленский произнес слова благодарности 47 раз во время обращения к западным союзникам, которые оказывают военную и финансовую помощь киевскому режиму. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал лидера Украины.

«Я благодарю президента [США Джо] Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту [Эммануэлю] Макрону», — сказал глава киевского режима.

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Ранее британский министр иностранных дел Бен Уоллес раскритиковал Зеленского за нескончаемые претензии к западным странам. Он призвал президента выразить больше благодарности за военную поддержку Киева со стороны зарубежных лидеров.

Сам Зеленский язвительно отреагировал на критику британского министра. Он отметил, что Украина всегда была благодарна за помощь от других стран и если этого не видно, то Уоллес должен рассказать, как именно украинская сторона должна благодарить своих сторонников.