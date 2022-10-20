Сын Трампа мемом высмеял Зеленского за просьбы о помощи | 360°

Мир 20 октября 2022, 04:27 Сын Трампа мемом высмеял Зеленского за просьбы о помощи Дональд Трамп — младший высмеял Зеленского за умение выпрашивать деньги РИА «Новости»

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Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший поделился в Telegram-канале мемом, которым высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Поводом для шутки стали постоянные просьбы главы украинского государства о финансовой помощи.

На фото изображен улыбающийся Зеленский в футболке цвета хаки. Этот образ уже стал для него традиционным.

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«За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!» — подписан снимок.

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Судя по всему, Трамп-младший указал на обращение Зеленского к Западу дать очередной кредит на обеспечение нужд ВСУ.

США, стоящие во главе военно-политического блока НАТО, регулярно снабжают Киев оружием. До этого президент Джо Байден подписал указ о предоставлении Украине помощи в размере 725 миллионов долларов.

Зеленский заявил ранее, что три энергетических объекта Украины в результате ударов полностью уничтожены. Остальные были повреждены, это отразится на энергетической безопасности страны. С 20 октября власти начинают «веерные» отключения электричества.

В Италии считают, что Зеленский мог бы завершить конфликт. По мнению бывшего премьера Сильвио Берлускони, именно Киев виноват в обострении ситуации.