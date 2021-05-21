Российских хакеров заподозрили в атаке на службу здравоохранения Ирландии

Организованная киберпреступная группа «Волшебный паук» вынудила на прошлой неделе исполнительную службу по вопросам здравоохранения Ирландии отключить все свои IT-системы из-за атаки программ-вымогателей. Она якобы базируется в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Участники преступного объединения никогда не покидают территорию России.

Национальный центр кибербезопасности Ирландии (NCSC) сообщил, что связался с российским послом Юрием Филатовым, который осудил кибернападение и предложил Дублину помощь в его расследовании. Как сообщает телеканал RTE, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени уже разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о кибератаке, который пообещал «разобраться в этом вопросе».

В группу входят примерно 80 человек, которые постоянно меняются. За «Волшебным пауком» много лет охотится ФБР и Интерпол. Его подозревают в причастности к атакам 2014 и 2015 годов с использованием вредоноса под названием Dyre. Он позволял воровать деньги в интернете.

Сайт Bleeping Computer сообщил, что взломщики потребовали со службы выкуп в размере 20 миллионов долларов за почти 700 гигабайт украденных данных. Правительство Ирландии отказалось.

На днях стало известно, что хакеры напали на французское отделение японской электротехнической корпорации Toshiba. Они похитили 740 гигабайт секретной информации.