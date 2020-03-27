«Здравое обращение»: в Госдуме одобрили предложение Германии отменить антироссийские санкции

Санкции против России в условиях пандемии назвали абсурдными. За их отмену выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд. В Госдуме его подход назвали здравым.

Шлунд рассказал РИА «Новости», что санкционные ограничения противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке. Для борьбы с распространением COVID-19 они попросту необходимы. Об этом на заседании комитета бундестага по здравоохранению заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан.

«Он фактически назвал абсурдными санкции против России», — оценил высказывание министра политик.

По его мнению, правительство ФРГ должно «немедленно отменить антироссийские санкции». Это нужно сделать как из-за наступающего кризиса, так и во благо интересов людей.

Позицию немецкого парламентария прокомментировал в беседе с сайтом RT депутат Госдумы Руслан Бальбек. Отказ от санкций он назвал личным делом каждой страны.

«Сегодняшняя угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, есть только принцип „каждый сам за себя“… На фоне этого немецкий депутат выступает со здравым обращением», — подчеркнул Бальбек.

По его словам, миру не впервой объединяться перед одной серьезной внешней угрозой. Складывающаяся ситуация сейчас располагает к такой тактике.

«Немецкий депутат <…> призывает бундестаг следовать тому, чему учит история», — сделал вывод депутат.

На саммите G20, который прошел в онлайн-режиме, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны отказаться от санкций. Так пострадавшие от коронавируса государства получат доступ к продовольствию и основным медикаментам.

Во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, подтверждено уже более 530 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались более 24 тысяч пациентов. Вылечились более 122 тысяч заболевших.