Здоровье Елизаветы II оказалось под угрозой после положительного теста на ковид у сотрудника замка Балморал

Здоровье королевы Великобритании Елизаветы II вызвало беспокойство, после того, как у одного из сотрудников шотландского замка Балморал выявили коронавирус. Об этом сообщило Express со ссылкой на источник.

«Все сотрудники Балморал ежедневно проходят тестирование на COVID-19, и в субботу у этого человека зафиксировали положительный результат. Его отправили домой, а столовую и бар для персонала закрыли», — рассказал источник дворца в интервью The Sun.

По его словам, работники дворца сейчас носят маски и не вступают в контакт с королевой. Члены королевской семьи ведут себя по-прежнему, отметил собеседник издания. Он заверил, что несмотря на возраст Елизаветы II — 95 лет, — она полна решимости продолжать жизнь в обычном порядке.

Придворные, как добавил источник издания, обсуждали идею о том, чтобы члены королевской семьи сами обслуживали себя во время приемов пищи, но Елизавета II приняла решение, чтобы еду подавал обслуживающий персонал.

В статье также указано, что семья, как и прежде, будет выходить на охоту на оленей и устраивать пикники в поместье.