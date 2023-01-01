Мир 01 января 2023, 00:39 Здоровье Джо Байдена назвали угрозой национальной безопасности США Federalist: состояние здоровья Джо Байдена угрожает американской нацбезопасности РИА «Новости»

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Оговорки и странное поведение американского президента Джо Байдена говорят о серьезных проблемах с его здоровьем. Состояние главы государства ставит под угрозу безопасность США. Такое мнение выразила обозреватель Джордан Бойд в статье Federalist.

«Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — сказала она.

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Обозреватель назвала Байдена «машиной по производству ляпов». Она выразила уверенность в том, что президент подвергает риску Соединенные Штаты почти каждый раз, когда открывает рот. Его нелепые высказывания и курьезы в ходе выступлений становятся трендами в TikTok, подчеркнула Бойд.

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Самые крупные ляпы американского президента в 2022 году американский журнал Newsweek собрал в особую подборку. Он назвал неправильное число штатов в составе США. По его мнению, их 54, а на самом деле — 50. Также Байден во время выступления с речью о правах женщин прочитал вслух технические инструкции в телесуфлере, не остановившись вовремя. Всего журнал собрал восемь подобных ляпов.