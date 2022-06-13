Здоровье Байдена вызвало опасения у американских СМИ

Нынешний президент США Джо Байден вряд ли будет участвовать в следующих выборах главы Штатов из-за здоровья. Такое предположение сделали журналисты американской газеты The American Conservative.

В качестве примера они привели произведение «Записки федералиста» Александра Гамильтона. Он писал, что хорошая власть должна быть энергичной.

«Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?» — риторически спросили журналисты The American Conservative.

Также они отметили, что жители США вряд ли захотят продлить президентство Байдена из-за ряда причин. Среди них — инфляция, в быстром росте которой американцы винят текущее правительство.

Еще одним препятствием на пути ко второму сроку является возраст Байдена. Журналисты The American Conservative напомнили о случаях переизбрания президентов даже после критической обстановки в стране. Авторы материала подчеркнули, что эти кандидаты были гораздо моложе Байдена.