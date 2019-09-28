Здоровье Ассанжа ухудшилось из-за одиночества

«Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена», — отметил он.

По словам Поведы, сложилась достаточно сложная ситуация. Ассанж похудел, а еще все время он полностью изолирован от внешнего мира, что плохо влияет на его здоровье.

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Незадолго до этого сообщения Ассанжу ужесточили условия содержания за решеткой. Журналист живет в практически полной изоляции: ему запретили переписывать с кем-либо, а принимать гостей разрешено только два раза в месяц.

С 2012 года основатель Wikileaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Он боялся экстрадиции в Швецию, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В апреле 2019-го Ассанжа задержали по запросу США. Лондонский суд заявил, что журналист нарушил условия выхода под залог, и поместил его в тюрьму на 11 месяцев.

Америка обвиняет Ассанжа по 17 эпизодам, в том числе в шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. За это журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

Суд Лондона начнет рассматривать слушания об экстрадиции Ассанжа в конце февраля — начале марта 2020 года.