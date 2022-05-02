ZDF: Венгрия, Словакия и Австрия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС против России

Венгрия, Австрия и Словакия отозвали свое вето на нефтяное эмбарго ЕС в отношении России. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF.

По данным СМИ, теперь Евросоюзу ничто не мешает ввести эмбарго на российскую нефть. Три страны, которые колебались с решением, отозвали свое право вето. Источник в дипломатических кругах ЕС сообщил, что решающую роль в этом сыграла позиция Германии, которая больше не намерена «тормозить» с эмбарго.

Венгрия и Словакия не хотели в срочном порядке вводить запрет на импорт российской нефти из-за сильной зависимости от поставок. Кроме этих стран, «тормозами» эмбарго выступали Австрия, Испания, Италия и Греция, отметил ZDF.

Однако агентство APA сообщило, что со стороны Австрии не было никакого вето, а обсуждение ограничений, которые могут войти в шестой пакет санкций ЕС, продолжается.

Предположительно, на готовность Германии к более быстрому отказу от российской нефти повлияли успехи в поиске альтернативных поставщиков сырья, отметила «Газета.ru». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек на прошлой неделе заявил, что зависимость Германии от нефти РФ с начала спецоперации на Украине сократилась с 35 до 12%.