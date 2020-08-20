«Здесь воняет погромами и расправами»: глава МИД Белоруссии рассказал об угрозах семье

Сложившуюся в Белоруссии ситуацию министр назвал самым сложным этапом в новейшей истории, на котором окончательно решится вопрос о сохранении государственности. Он отметил, что происходящие события не могут оставить равнодушным ни одного жителя страны. Однако сейчас происходит серьезное разделение.

«„А вы за белых или за красных?“ Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили», — написал Макей.

При этом он подчеркнул, что выбор приходится делать всегда. Важны лишь условия. Министр отметил, что понимает, когда угрозы идут в адрес чиновника, но анонимно давить на семью, включая детей, — это подлость, которая не укладывается в понятие «демократия».

«За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами», — заявил министр.

При этом он поблагодарил «запугивателей» за то, что такие действия только делают крепче тех, кто желает добра своей стране.

Глава МИД Белоруссии заявил, что перемены нужны, но их нельзя добиваться путем гражданского противостояния или революций. Это приведет к большому количеству жертв и отбросит страну на много лет назад. Этого не хочет никто. Эволюционный процесс всегда показывал себя эффективнее.

«Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не „красный“ или „белый“», — написал министр.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко. Несогласные с результатами сторонники оппозиции вышли на улицы.

Первые дни происходили столкновения с силовиками. В итоге погибли четыре человека, пострадали несколько сотен с обеих сторон. На этой неделе противники действующей власти объявили о забастовке на ряде заводов. Но, по словам властей, никакой остановки производства не произошло.

Объединенная оппозиция создала координационный совет. Туда вошли 70 человек. По словам организаторов, программы или намерения захватывать власть насильственным путем у них нет. Они намерены действовать в рамках действующего законодательства.

В четверг, 20 августа, генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк объявил о возбуждении уголовного дела по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». По словам руководителя ведомства, координационный совет оппозиции несет вред национальной безопасности страны и преследует цель захвата власти.