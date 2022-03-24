«Здесь вам помогут». Жительница Мариуполя призвала не бояться эвакуации в Россию

Жительница Мариуполя Любовь Устинова, сумевшая выбраться из занятого украинскими боевиками города, призвала земляков не бояться эвакуации. По ее словам, на российской земле беженцам помогут всем, чем можно.

«Мне еле удалось пешком дойти до блокпоста, чтобы эвакуироваться в Россию. И здесь уже помогли, накормили, отвозят в города, в какой город ты хочешь, помогают всем, чем только можно», — рассказала девушка.

Она также подчеркнула, что в Мариуполе местные власти не оказывали жителям никакой гуманитарной помощи.

«Я хотела бы передать, чтобы люди не боялись эвакуироваться, что в России их примут, накормят. Никому зла здесь не желают. Здесь помогут, здесь люди будут чувствовать себя в безопасности, без страха умереть», — сказала Устинова.

Она также призналась, что после эвакуации никак не могла привыкнуть, что не слышит взрывов. Ей было удивительно, что можно просто ничего не бояться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не верят заявлениям Генпрокуратуры Украины о том, что российские военнослужащие якобы стреляют по гражданскому населению, и о случае изнасилования женщины солдатом ВС РФ. По его словам, российские военные «не наносят удары и не стреляют в гражданских, а помогают гражданским».