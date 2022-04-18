«Здесь действительно очень тяжело». Жители Ясиноватой поблагодарили Подмосковье за гумпомощь

Жители Ясиноватой с благодарностью приняли партию гумпомощи в рамках акции «Доброе дело». Лекарства и продукты для них собрали школьники из Подмосковья. «360» побывал на месте событий.

Пункт выдачи гуманитарной помощи открылся прямо на улице. К грузовику выстроилась очередь, всем нужны продукты, лекарства и средства гигиены. Раздавать их помогали военные и участники движения «Волонтеры Подмосковья».

«По одной коробке», — объявила женщина в военной форме.

Она руководила раздачей индивидуальных наборов. Раздача должна была пройти быстро и четко, ведь Ясиноватая почти каждый день обстреливается украинскими боевиками. В другой очереди, за лекарствами, стояли в основном пожилые женщины. Врачи и военные прямо на месте выясняли, кому и что нужно и, не требуя справок, раздавали.

«Суставы болят? Спина Болит?» — спросил мужчина.

«Колено!» — ответила женщина.

«Будете мазать, это хорошая противовоспалительная мазь НПВС», — ответил волонтер.

Источник фото: телеканал «360»

Позднее другая женщина рассказала «360» о зверствах украинских боевиков и беспокойстве за сына.

«Больницы стреляют, прямо на бульваре окна дрожат. Мы уже не знаем, когда это закончится», — сказала она.

Неподалеку коробку с продуктами открыла, не дойдя до дома, девочка Ксюша. Они с мамой пришли за продуктами для своей большой семьи — Тома воспитывает троих детей.

Источник фото: телеканал «360»

«В такой ситуации здесь действительно очень тяжело. Слезы наворачиваются. Выехать не можем, некуда нам уезжать, хозяйство держим — живем в квартире, на даче кролики. Под обстрелами и ходим, и животных кормим. Спасибо вам большое за оказанную помощь», — сказала женщина, вытирая щеки от слез.

За это время ее дочь уже перебрала содержимое коробки: мыло, макароны, консервы, лимонад. Ксюша выбрала самое вкусное — конфеты, кукурузные палочки и сок.