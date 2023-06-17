Мир 17 июня 2023, 11:26 Здания разрушились и один человек пострадал при землетрясении во Франции Землетрясение разрушило несколько зданий во Франции, один человек пострадал

Читать 360tv в

Во Франции минимум один человек пострадал и серьезные повреждения получили несколько зданий в результате землетрясения. Об этом префектура Де-Севр сообщила в Twitter.

«О человеке с легким ранением позаботились спасатели», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным администрации префектуры, экстренные службы обследуют здания, чтобы установить степень повреждений. Также организован прием телефонных звонков от населения.

Землетрясение магнитудой 5,3 накануне днем зафиксировали на западе Франции. Потом последовали повторные подземные толчки. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр 17 июня зафиксировал землетрясение магнитудой 4,4, спустя полчаса произошло второе — магнитудой 3,1 с очагом на глубине двух километров.

В пятницу, 16 июня, землетрясение произошло в турецкой провинции Ван. Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Информация о разрушениях и возможных пострадавших не поступала.