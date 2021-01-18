Здания Капитолия заблокировали из-за пожара

Все здания комплекса Капитолия заблокировали, а сотрудникам разослали предупреждение. Причиной стала внешняя угроза безопасности. Из-за пожара под мостом в строениях закрыли входы и выходы.

«Сотрудникам Капитолия разослано сообщение: „Всем зданиям, входящим в комплекс Капитолия: внешняя угроза безопасности, входы и выходы закрыты, держитесь подальше от окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии“», — сообщил в Twitter телеканал NBC News.

Корреспондент канала Фрэнк Торп уточнил, что была эвакуирована часть парламентского комплекса. Недалеко от Капитолия вспыхнул пожар. Возгорание произошло в месте, где ночевали бездомные. Пользователи соцсетей стали опубликовывать кадры, на которых виден густой дым.

Вашингтонским пожарным уже удалось справиться с огнем. На этих фотографиях видно, что возгорание произошло под мостом.

Ранее в Капитолии провели репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Официальная церемония состоится 20 января.