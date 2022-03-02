«Нарушение международного права». Посол России в Польше оценил информацию об изъятии зданий в Варшаве

Возможное изъятие зданий российского посольства в Варшаве является нарушением международного права. Об этом в эфире канала «360» рассказал посол России в Польше Сергей Андреев.

«Это будет выглядеть непристойно, когда принимают такого рода меры, которые затрагивают интересны детей, это ответственность с международным правом. Любой объект, который используется в интересах дипломатических миссий, является неприкосновенным. Вне зависимости, признает ли Польша права на них или не признает», — заявил Андреев.

Он назвал эти намерения незаконными, затруднившись предположить, как ситуация разовьется в будущем. Посольство РФ пока не получало никакого официального обращения, кроме заявления в СМИ.

«Надеюсь, до изъятия нашей школы дело не дойдет. Это школа при посольстве, там учатся дети российских дипломатов. Если они пойдут на недопустимые действия в отношении, это будет нарушение международного права», — заключил посол.

Ранее на фоне событий на Украине МИД Польши выступил с заявлением о том, что они обращаются в компетентные органы с ходатайством о принятии мер для изъятия зданий российского посольства и передаче их в законное имущество.

Рядом с посольством располагается общеобразовательная школа, в которой обучаются дети дипломатов.