Здание завода сгорело в Дели. Есть пострадавшие

Пожар на фабрике в Пирагархи вспыхнул утром четверга, 2 января. Прибывшие пожарные приступили к тушению возгорания, когда в здании прогремел взрыв. Здание обрушилось. Под завалами оказались люди.

Как сообщило агентство ANI, в результате пострадали несколько человек. Сейчас говорят о 14 пострадавших, среди которых 13 человек — пожарные.

Спасательная операция продолжается. К настоящему моменту известно об обрушении тыльной части здания. На месте происшествия работают 35 пожарных машин. Завалы постепенно разбирают, людей ищут. Причины, по которым в здании произошел взрыв, официально пока не сообщаются. На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Информация о числе пострадавших позже будет уточнена.