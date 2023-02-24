Мир 24 февраля 2023, 11:57 Здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе облили красной краской ТАСС: неизвестные облили краской здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе РИА «Новости»

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Неизвестные ночью облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Кишиневе. Об этом ТАСС сообщил представитель организации.

На место вызвали полицию и карабинеров, которые зафиксировали акт вандализма.

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Осенью в Кишиневе мужчина нанес оскорбительные надписи на забор у посольства России и стал бросать в здание петарды, а потом попытался пробраться внутрь. Российские дипломаты сочли, что это случилось при попустительстве молдавских властей, и направили ноту протеста. Вандала задержали.

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Сегодня стало известно об осквернении памятника Советской армии в Софии, столице Болгарии. Мужчина разбил памятную доску молотком. Посольство России призвало болгарские власти принять меры к устранению последствий преступлений против памяти, найти и наказать виновных. По данным СМИ, 61-летнего злоумышленника уже поймали. Кстати, тот же памятник подвергался акту вандализма 9 мая 2022 года — его облили краской с беспилотника.