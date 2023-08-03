Мир 03 августа 2023, 19:19 Здание посольства Молдавии в Москве не превратят в гостиницу МИД Молдавии опроверг информацию о планах превратить посольство в Москве в гостиницу РИА «Новости»

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Здание молдавского посольства в Москве не планировали превращать в гостиницу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Молдавии Игорь Захаров, его процитировало РИА «Новости».

В СМИ распространили информацию, что сейчас якобы идет работа над возможностью организации коммерческой деятельности и открытия гостиницы на территории посольства республики в Москве. Захаров опроверг подобные публикации.

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Пресс-секретарь молдавского МИД заверил, что комплекс зданий, находящихся в ведении посольства, используют в строгом соответствии с международным законодательством, регулирующим деятельность дипмиссий.

«Наше посольство в России не осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность», — подчеркнул Захаров.

В российском министерстве иностранных дел тоже отреагировали на возможное открытие гостиницы на территории посольства Молдавии. В МИД РФ отметили, что речь может идти о нарушениях Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее консульский отдел посольства России в Молдавии объявил о приостановке приема с 5 августа. Временное прекращение работы объяснили техническими причинами.