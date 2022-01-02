Здание парламента загорелось в Кейптауне

В здании парламента ЮАР в Кейптауне в воскресенье, 2 января, возник пожар. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Над зданием парламента в Кейптауне поднимается густой дым. На крыше плавится битум, а в стенах появились трещины. Есть вероятность обрушения здания. Экстренные службы запросили подкрепление для тушения пожара.

Источник фото: РИА «Новости»

Информации о том, сколько человек может находиться в парламенте, пока нет. Но известно, что сегодня у чиновников выходной.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее крупный пожар произошел в административном здании в поселке Зарубино в Приморском крае. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Пожарные смогли спасти от возгорания соседние строения. Однако само здание полностью сгорело, так как пожар был обнаружен слишком поздно.