Армия Туниса окружила здание парламента и гостелевидения

Армия Туниса окружила здание парламента и государственного телевидения. Это произошло после того, как президент страны Каис Саид объявил о решении приостановить деятельность Ассамблеи народных представителей.

«Армия дислоцирована перед парламентом и зданием государственного телевидения в Тунисе», — сказано в сообщении радио Mosaique FM.

В нескольких городах Туниса накануне прошли митинги. Участники демонстраций требовали суда над коррупционерами и роспуска парламента. В столице протестующие предприняли попытку пробраться к зданию, где находится Ассамблея народных представителей. Во время демонстрации ее участники бросали камни и бутылки в сотрудников правопорядка.

На экстренном заседании руководителей вооруженных сил и служб безопасности президент Туниса Каис Саид объявил о приостановлении деятельности парламента и отставке премьер-министра страны Хишама Машиши, отметил RT.