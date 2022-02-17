Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага. Фото

Здание МИД Великобритании подсветили в цвета украинского флага. Это было сделано в знак солидарности с Украиной.

Фотографии появились в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства Великобритании. Пост сопроводили хештегом #StandwithUkraine.

«Министерство иностранных дел по делам Содружества и Развития освещено цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины», — сказано в сообщении.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее посетила Москву, где с ней встретился глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Во время беседы Трасс заявила, что Великобритания никогда не признавала суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. После такого заявления послу пришлось объяснить британскому министру, что это российские регионы. В СМИ Великобритании позже написали, что цель визита Трасс в Россию осталась загадкой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что британским властям нужно принести извинения в адрес России за ту ложь, которую распространяли официальные лица Соединенного Королевства. Захарова напомнила, что Трасс утверждала, что не поверит в отсутствие у России планов по «вторжению» на Украину после того, как та отведет все войска от границ.

Последние несколько недель страны Запада активно заявляют о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Кремль неоднократно опровергал такие заявления, указывая, что не собирается ни на кого нападать.