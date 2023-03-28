Мир 28 марта 2023, 23:24 Здание главпочтамта прошлого века отреставрируют в Казани

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В столице Татарстана решили провести реставрационные работы в здании главпочтамта, которое находится на улице Кремлевской. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Здание главпочтамта возвели в 1913 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

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На реставрацию выделят 121 миллион рублей. В ходе работ планируют полностью заменить коммуникации, усилить фундамент, восстановить на фасаде декоративные элементы, а также обновить окна и водоотведение с крыши.