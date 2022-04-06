Зазывают в Польшу на отдых. Несколько десятков детей пропали с освобожденных территорий ДНР

Жители освобожденных районов Донецкой Народной Республики забили тревогу: родители ничего не знают о судьбе более 50 детей. Предположительно, граждане Украины вывезли их на территорию Польши. Не ясна и судьба воспитанников детского дома, которых также увезли в неизвестном направлении.

Председатель Международного общественного трибунала по Украине, глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, политолог Максим Григорьев обсудил возникшую проблему с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Беседа опубликована в его Telegram-канале.

«На освобождаемых территория, например, из Волновахи, поступают сообщения от родителей, что детей якобы вывезли в детский лагерь. Последняя информация — во Львов. И след теряется. До сих пор непонятно, где находятся несколько десятков детей. У родителей такой информации нет», — подчеркнула Кузнецова.

Некоторые родители, добавила она, успели забрать детей до начала освобождения территорий и не дали их вывезти.

«В некоторых пабликах появляется информация, что волонтеры из других государств — из Польши, например — зазывают детей на якобы благоустроенные условия, медицинские, социальные, комфортный отдых и так далее. Зачем это делается, кто так заботится о детях, почему с такой интенсивностью и такой рекламной кампанией это продвигается? Кто будет это контролировать, если родители, оказавшись в сложной ситуации, в безвыходных условиях, вдруг, отчаявшись, отправят своих детей. Где мы будем их искать?» — задалась вопросом вице-спикер Госдумы.

По словам Кузнецовой, всплывают и другие истории — об исчезнувших воспитанниках детских домов.

«Есть информация, что [детей] просто вывезли в другое государство — 60 человек. Как их найти? Они граждане другого государства. Их вывезли с освобождаемых территорий целым детским домом вместе с законным представителем. Все законно, но как разыскать детей, что с ними дальше [будет] — никто не знает», — обратила она внимание.

Самым главным вопросом Кузнецова назвала способ розыска таких детей, которые являются украинцами.

«Сейчас территория уже будет Донецкой Народной Республикой. Что с ними сейчас, никто не знает», — заключила она.

Кузнецова вместе с Григорьевым призвали всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавших детей, сообщить об этом.