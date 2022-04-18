Зазнавшийся начальник нацистов трусливо сбежал, не выполнив грозное обещание ополченцам ЛНР

Ополченцы ЛНР успешно зачищают город Счастье от нацистов. Во время освобождения защитники республики провели обыск у экс-начальника группы охраны 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* Виктора Ткаченко, который ранее призывал их прийти за гранатами. Нациста дома не обнаружили, как и снарядов. Об этом сообщили авторы Telegram-канала SHOT.

Также они выложили кадры с обыска. На них видны «брендированные» вещи батальона — нашивки и кофта. Также среди вещей Ткаченко обнаружены различные грамоты и медали.

Авторы Telegram-канала подчеркнули, что ополченцы не обнаружили обещанных гранат. Ранее Ткаченко заявлял, что у него на столе всегда лежит два снаряда.

«Ребята, если вы такие крутые, приходите ко мне. На моём столе всегда лежат две гранаты: одна для себя, вторая — для вас», — заявлял экс-начальник нацистского батальона.

Ткаченко нередко бахвалился перед СМИ. Он часто выставлял себя «героем» и представлялся «верховным атаманом „Академии казачества“ из Луганской области».

*«Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование