Виктор Орбан заявил, что санкции «поставят Европу на колени»: как отреагирует Евросоюз | 360°

Мир 08 сентября 2022, 22:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Неудобный консерватор. Виктор Орбан не стремится помогать Украине, но и не поддерживает открыто Россию Научный руководитель Института региональных проблем Журавлев: Орбан обижен на Украину Источник фото: РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно критикует антироссийские санкции. Он не перестает напоминать Европе, что ограничения привели к инфляции и энергетическому кризису. В отличие от многих европейских лидеров Орбан не стремится помогать Украине. Но открыто поддержать Россию он тоже не может из-за сильного идеологического давления.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России вызвали в Европе инфляцию и нехватку энергии. Все это может «поставить Европу на колени».

Реклама

«В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но… попытки ослабить русских не увенчались успехом», — отметил политик.

Реклама

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции не повлияли на Россию, а в Европе сменились правительства четырех стран. Евросоюз находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. По его словам, европейские лидеры упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.

Премьер-министр Венгрии предрек конец западного превосходства после спецоперации России на Украине. Орбан отметил, что большая часть мира отказалась поддерживать США и власти Украины. Лидер Венгрии также назвал переговоры России и США шансом для мира на Украине.

До этого президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что грядущая зима станет для Европы холодной, а следующая — полярной.

Неудобный Орбан

Орбан отличается от многих европейских лидеров. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил «360», что премьер-министр Венгрии искренно верит в консерватизм без поиска какой-либо выгоды. Его консервативная логика не соотносится с европейским либерализмом.

«Орбан также сильно обижен на Украину. Консерваторы как в Польше, так и в Венгрии считают, что Украина — это временное явление. Орбан принимает любые решения и действия для того, чтобы это время сократить», — рассказал Журавлев.

РИА «Новости» / Виктор Толочко

Специалист отметил, что Орбан заявил, что будет выступать против любых документов, которые помогут Украине. Но он не сможет это сделать, потому что в нынешней идеологической ситуации он побоялся проголосовать против санкций. Орбан мог заблокировать ограничения, но не стал этого делать.

Тем не менее он рад тому, что Украине станет хуже. По словам Журавлева, для Орбана Закарпатье — это никакая не Украина, а Венгрия. Если первые украинские президенты пытались лавировать и признавать венгров коренным народом, то последние два четко сказали, что никакого коренного народа венгров нет и не было.

С опаской к Орбану

Журавлев отметил, что лидеры ключевых европейских государств относятся к Орбану с опаской. Лидеры малых государств, например Прибалтики и Польши, его тоже не любят.

«Хотя в Польше у власти тоже находятся консерваторы, их географические интересы не совпадают. Поляки считают, что территория Украины принадлежит Польше, а Венгрия так не считает. И у них и разное отношение к России», — отметил Журавлев.

Специалист подчеркнул, что Виктор Орбан мог бы продемонстрировать и открытую поддержку России. Но в Европе сильна антироссийская пропаганда.

0 0 0 0 0 0