Украинец в ходе пьяной драки бросил в своего оппонента гранату. Снаряд не разорвался лишь по неопытности дебошира. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия едва не случилась в Херсонской области, в селе в районе Каховки. Местный житель изрядно выпил и влез в драку. И в ходе потасовки кинул в своего недруга гранату. Эта история закончилась бы очень грустно, если бы он выдернул чеку до конца. Но обошлось без жертв.

Местные жители, ставшие очевидцами этой драки, пришли в ужас.

«Кипиша натворил, ладно. Все можно разрулить. Но граната — это уже перебор. Вы сегодня пришли мне гранату бросили, а завтра придете с автоматами в дом?» — возмутилась женщина.

Жители рассказали обо всем российским военным. Сейчас они ищут того, кто бросил гранату. Узнали, где он живет, но пообщаться смогли только с матерью и сестрой. Они сказали, что не знают, где он сейчас.

«Вот так вот из-за алкоголиков и наркоманов, которым ВСУ раздали оружие, страдают мирные жители. И таких людей мы будем преследовать. Вы, пожалуйста, доведите это до всех остальных», — сказал российский военный.

Нарушителю спокойствия попросили передать: если он сам явится с повинной, это единственное, что может смягчить его наказание.

В Минобороны РФ ранее заявили, что бесконтрольная раздача оружия радикалам — единственное, что украинские власти смогли сделать более-менее организованно. Тем самым киевский режим поставил под угрозу мирное население.