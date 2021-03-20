Заводу «Аратат» запретили продавать похожий на шотландский виски

Ереванскому коньячно-винно-водочному комбинату «Арарат» запретили продавать виски Mac Ingal из-за схожести с шотландским спиртным. Такое требование выдвинула Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Согласно документу ФАС, комбинат «Аратат» производит и продает в России виски Mac Ingal. При этом внешнее оформление бутылок создает впечатление, что алкогольный напиток привезли из Шотландии. Производитель выбрал в качестве фона для этикеток традиционную шотландскую клетку. Кроме того, на напитке изображен мужчина в национальном костюме и с волынкой в руках. Также на этикетке есть надпись «scottish tradition» («шотландские традиции»).

В ведомстве пояснили, что виски может называться шотландским только, если его выпустили в Шотландии. Такое спиртное относится к категории «географических наименований» и защищается законодательством Евросоюза и Великобритании.

По словам ФАС, комбинат нарушил антимонопольное законодательство. Ведомство считает, что своими действиями «Арарат» существенно повысил привлекательность своего товара в глазах покупателей. Теперь заводу придется прекратить реализацию виски или изменить оформление бутылки. Для выполнения предупреждения «Арарату» дали месяц.