facebook_pixel
    26 июля 2020, 23:19

    Склад из 900 ящиков с патронами нашли заводе в Абхазии

    Александра Каширина

    На территории одного из предприятий Сухума полиция нашла более двух с половиной миллионов патронов разного калибра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

    «На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Общее количество изъятых боеприпасов два миллиона 637 тысяч 430 патронов калибра 7,62, 5,45 и 5,56 миллиметра», — указано в объявлении ведомства.

    900 ящиков с патронами были спрятаны на территории предприятия «Каскад-М», сейчас они все изъяты и отправлены в экспертно-криминалистический центр. По факту обнаружения склада боеприпасов органы уже ведут проверку. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток с помощью данных с зашифрованных телефонов наркоторговцев. Преступники переоборудовали грузовые контейнеры в помещения для пыток. В ходе полицейской операции было задержано шесть преступников.

    Новости SMI.FM