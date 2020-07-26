Склад из 900 ящиков с патронами нашли заводе в Абхазии

«На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Общее количество изъятых боеприпасов два миллиона 637 тысяч 430 патронов калибра 7,62, 5,45 и 5,56 миллиметра», — указано в объявлении ведомства.

900 ящиков с патронами были спрятаны на территории предприятия «Каскад-М», сейчас они все изъяты и отправлены в экспертно-криминалистический центр. По факту обнаружения склада боеприпасов органы уже ведут проверку. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток с помощью данных с зашифрованных телефонов наркоторговцев. Преступники переоборудовали грузовые контейнеры в помещения для пыток. В ходе полицейской операции было задержано шесть преступников.