Завод в Индии произведет более 600 тысяч автоматов Калашникова

Контракт на производство современных версий автомата Калашникова АК-203 подписали Россия и Индия по итогам переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди. Подробности соглашения раскрыл директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что речь в документе идет о более чем 600 тысячах единиц оружия. Основную часть направят на вооружение индийской армии.

«Индия получает с помощью нас, российских партнеров, компетенции в производстве вооружения. Это действительно важный в том числе для национальной промышленности момент», — привело слова Шугаева РИА «Новости».

Он подчеркнул, что АК-203 не уступает иностранным автоматам, а по многим показателям их превосходит.

Автомат Калашникова АК-203 предусмотрен для стрельбы патронами калибром 7,62 миллиметра. Благодаря планкам Пикатинни, возможности установки подствольного гранатомета, а также штык-ножа, это делает его универсальным оружием, как для регулярных воинских формирований, так и для специальных подразделений.

Российско-индийский оружейный завод «Корва», где производятся автоматы Калашникова открыли в Индии в 2019 году. 42% акций принадлежат российскому концерну «Калашников, 7,5% — Рособоронэкспорту. Контрольным пакетом в 50,5% владеют власти Индии.