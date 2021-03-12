Завод Tesla загорелся в Калифорнии. Видео

На заводе Tesla, где производят электромобили, произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщила телеканал Kron4.

Пожар произошел в американском городе Фримонт в штате Калифорния. Затронул ли огонь готовые машины, не уточняется. Ущерб о происшествия пока не оценен.

Предварительно, пожар начался в строящемся здании. Огонь тушили несколько пожарных машин с помощью песка. В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На них виден густой столб дыма. Через некоторое время огонь был успешно потушен.

В конце февраля Tesla приостановила продажи базовой версии электрокроссовера Model Y через месяц после выпуска. Зарубежные СМИ писали, что данные об электромобиле Standard Range были удалены с сайта компании из-за «широкого ряда цен и конфигурации, за которыми становится все труднее следить». Версия Tesla Model Y может проехать без подзарядки до 392 километров. Ее начальная стоимость составляла 42 тысячи долларов.