Мир 04 марта 2023, 12:55 Завод по производству новейших танков захотели построить на Украине за 200 млн евро Глава концерна Rheinmetall рассказал о проекте танкового завода на Украине Википедия

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Оборонный концерн Германии Rheinmetall и власти Украины начали переговоры о строительстве на украинской территории завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью Rheinische Post.

По его словам, стоимость проекта составит около 200 миллионов евро. Паппергер отметил, что переговоры с украинской стороной «многообещающие». Причем настолько, что решение о строительстве могут принять в ближайшие два месяца.

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По оценке главы Rheinmetall, ВСУ нуждаются в 600–800 танках. Он пояснил: если бы Германия дала Украине все имеющиеся у нее в распоряжении 300 Leopard 2, этого все равно было бы слишком мало.

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Паппергер обратил внимание, что Rheinmetall в состоянии передать ВСУ около 250 единиц боевой техники. По его мнению, конфликт на Украине будет длиться годы.

Танк Panther представили летом 2022 года. Боевую машину назвали основным конкурентом танка бундесвера Leopard. Причем изначально он должен был стать ответом на новое поколение российских танков Т-14 на платформе «Армата», уточнил ТАСС.