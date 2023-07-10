Мир 10 июля 2023, 11:51 Завод по производству беспилотников Bayraktar начали строить на Украине Министр Камышин: на Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar Викимедиа

Читать 360tv в

На Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Такое заявление сделал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада».

«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по нему начались строительные работы», — сказал он.

Реклама

Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников 8 июля. Об этом Камышин писал в своем Telegram-канале.

«Работаем с президентом и командой по наращиванию производства вооружения в Украине», — сообщил министр.

Производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине начнется в 2025 году, передавали ранее зарубежные СМИ. На заводе собираются выпускать программное обеспечение, а также электронные компоненты.

ВСУ регулярно обстреливают беспилотниками российские территории и Запорожскую АЭС. В последнее время Украина увеличила активность дронов-разведчиков в районе станции. Российские военные готовы к отражению любой атаки на данном участке.

Отечественные производители также заканчивают разработку новых ударных БПЛА для российской армии, писал RT. Беспилотники практически гарантированно будут поражать намеченную цель.