10 июля 2023, 11:51
Завод по производству беспилотников Bayraktar начали строить на Украине
Министр Камышин: на Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar
На Украине началось строительство предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar. Такое заявление сделал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада».
«Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры на Украине, то по нему начались строительные работы», — сказал он.
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Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников 8 июля. Об этом Камышин писал в своем Telegram-канале.
«Работаем с президентом и командой по наращиванию производства вооружения в Украине», — сообщил министр.
Производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине начнется в 2025 году, передавали ранее зарубежные СМИ. На заводе собираются выпускать программное обеспечение, а также электронные компоненты.
ВСУ регулярно обстреливают беспилотниками российские территории и Запорожскую АЭС. В последнее время Украина увеличила активность дронов-разведчиков в районе станции. Российские военные готовы к отражению любой атаки на данном участке.
Отечественные производители также заканчивают разработку новых ударных БПЛА для российской армии, писал RT. Беспилотники практически гарантированно будут поражать намеченную цель.
Беспилотники
Украина
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