Завод Lamborghini в Италии прекратил работу из-за коронавируса
Итальянская компания-производитель Lamborghini временно остановила выпуск автомобилей на предприятии в Сант-Агата Болоньезе. Руководство фирмы приняло такое решение из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Motor1.
Глава Lamborghini Стефано Доменикали назвал выбранную меру — «актом социальной ответственности перед гражданами Италии». По его словам, жители страны оказались «в чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса».
Завод в Италии прекратит работу в период с 13 по 25 марта.