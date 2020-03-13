Завод Lamborghini в Италии прекратил работу из-за коронавируса

Глава Lamborghini Стефано Доменикали назвал выбранную меру — «актом социальной ответственности перед гражданами Италии». По его словам, жители страны оказались «в чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса».

Завод в Италии прекратит работу в период с 13 по 25 марта.