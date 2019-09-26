Завод химического предприятия Lubrizol вспыхнул во Франции
На северо-западе Франции в городе Руан загорелся завод химической компании Lubrizol, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, на месте происшествия работают около 130 огнеборцев. Пожар произошел на заводе в ночь со среды на четверг. Сведений о пострадавших пока не поступало. Предприятие оцеплено. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, пожар вспыхнул в помещении, где хранятся смазочные материалы.