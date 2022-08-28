Завод «Азот» в ЛНР сообщил о желании восстановить работу

Химическое предприятие «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики может восстановить работу. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Николай Моргунов, передал ТАСС.

Основная производственная деятельность на «Азоте» пока не восстановлена.

«Прогнозы — самое неблагодарное дело. Хочу сказать коротко: сегодня Северодонецк не представляет свою судьбу без „Азота“. Перспективы есть», — заявил Моргунов.

Ранее сообщалось, что в подвале здания в Северодонецке нашли доказательства, что украинская армия готовила наступление на Донбасс. Вооруженные силы Украины пытались их сжечь.

На базе психологических операций в Северодонецке националисты разрабатывали план и хранили документацию. В подвале здания нашли карты, на которых Россию отметили в качестве противника. Одна из них оказалась оперативно-тактической, то есть фиксировала план боевых действий. Украинское командование не успело ее заполнить.