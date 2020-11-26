Завод Audi могут построить в Новороссийске
Правительство Новороссийска обсудило строительство завода Audi с властями немецкого города Хайльбронн. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на Instagram главы города Игоря Дяченко.
Сотрудничество городов началось в марте 2018 года. Основные отрасли Хайльбронна — промышленное производство, сфера услуг, туризм и виноделие.
Сейчас власти Новороссийска активно прорабатывают вопрос строительства в промзоне города завода концерна Audi в рамках сотрудничества с Германией.