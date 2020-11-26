Завод Audi могут построить в Новороссийске

Сотрудничество городов началось в марте 2018 года. Основные отрасли Хайльбронна — промышленное производство, сфера услуг, туризм и виноделие.

Сейчас власти Новороссийска активно прорабатывают вопрос строительства в промзоне города завода концерна Audi в рамках сотрудничества с Германией.