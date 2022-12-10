Мир 10 декабря 2022, 15:01 Зависящим от российского газа странам ЕС предсказали сложную зиму Экс-премьер Британии Джонсон назвал сложной зиму для стран ЕС без российского газа РИА «Новости»

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Страны Евросоюза столкнутся с большими сложностями наступившей зимой без поставок российского газа. Но если ближайшие холода они преодолеют, то следующий зимний период окажется для них тяжелым испытанием. Об этом в своей статье для газеты The Wall Street Journal написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он пояснил, что в 2022 году Евросоюзу удалось накопить достаточные объемы газа в своих хранилищах. Мера поможет пережить холодное время года. Но если посмотреть на период 2023–2024 годов, то проблемы с энергоносителем станут только острее.

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«Новые терминалы сжиженного природного газа еще не будут работать. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы. И определенно у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения», — подчеркнул Джонсон.

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По итогам 2022 года объемы поставок российского газа в Европу снизятся на 50 миллиардов кубометров, это третья часть от того, что экспортировалось ранее. Такие данные привел в середине сентября вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что на снижение поставок повлияли введенные Евросоюзом санкции, которые в итоге нанесут серьезный удар по промышленности.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что переход стран Евросоюза на закупки американского сжиженного газа серьезно ударит по бюджетам стран, потому что российский энергоноситель стоил на порядок дешевле.