Саммит «Большой семерки» состоится 10–12 июня 2020 года. Ранее стало известно, что Белый дом планирует пригласить на него представителей Москвы.

Песков отметил, что согласие или несогласие на поездку будет дано только после изучения «формулировки приглашения». «После этого (ознакомления — прим. ред.) можно будет оценивать», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства.

Представитель Белого дома Мик Малвэни сообщил, что Вашингтон может пригласить российские власти в Штаты для участия в саммите G7 как отдельного участника. Если это произойдет, далее можно будет поднять вопрос о возвращении в «Большую восьмерку».