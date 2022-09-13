Зависимостью от закупок алюминия из России обеспокоились в США | 360°

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Зависимостью от закупок алюминия из России обеспокоились в США

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В конгрессе США выразили обеспокоенность из-за существующей зависимости США от закупок алюминия у России. Конгрессмены обратились с данным вопросом к исполняющей обязанности помощника министра обороны по вопросам промышленной политики Деборе Розенблюм, написал RT.

«Мы обращаемся, чтобы выразить обеспокоенность касательно внутренних возможностей производства алюминия высокой чистоты и обратить внимание на последние события, которые могут еще больше усилить зависимость США в плане его поставок от иностранных источников, включая Россию», — говорится в сообщении.

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Единственное американское металлургическое предприятие по производству алюминия высокой чистоты, по словам парламентариев, недавно приостановило работу из-за высоких затрат на электроэнергию.

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Они потребовали помощника министра обороны проинформировать конгресс по поводу обеспечения союзных источников алюминия высокой чистоты.

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