Зависимость Запада от собственной пропаганды объяснили в Совфеде

Поражение Соединенных штатов в Ираке и Афганистане свидетельствует о том, что западные власти стали жертвой своей собственной пропаганды. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, написала «Газета.ru».

По словам сенатора, отличие российской дипломатии от западной в том, что у нашей страны нет и не было оснований подчиняться какому-либо диктатору. Внешняя политика Запада, в свою очередь, давит и присваивает себе право определять национальные интересы других государств. На его взгляд, теперь пришла очередь США выступать в роли жертвы собственной пропаганды.

Карасин добавил, что доминирование Запада во всем мире постепенно снижается, поскольку ему все меньше удается противостоять новым вызовам и угрозам. Даже сами западные эксперты полагают, что в ближайшее время новые элиты появятся у мирового руля, добавил сенатор.

Американские военные покинули Афганистан 31 августа, спустя 16 дней после перехода страны под контроль движения «Талибан»*. Многие политики назвали эвакуацию иностранных сил поражением Запада.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ