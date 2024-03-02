02 марта 2024, 12:49
«Зависимость» от России назвали стратегической ошибкой в Армении
Секретарь Совбеза Армении назвал зависимость республики от России ошибкой
Зависимость Армении от России с 1991 года стала большой стратегической ошибкой для республики. Об этом в эфире армянского общественного телевидения сказал секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.
«Армения была в сильной зависимости от России по многим направлениям — в экономическом, политическом и военном. С 2020 года мы увидели, что система перестала работать, после чего начали искать альтернативу для обеспечения безопасности страны», — сказал он.
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Григорян отметил, что система безопасности якобы не работала как в рамках Организации договора коллективной безопасности, так и двустороннего армяно-российского сотрудничества.
«Зависимость от России во многих направлениях стала стратегической ошибкой. Долгое время Армения полностью зависела от одного центра», — добавил секретарь республиканского Совбеза.
Спикер армянского парламента Ален Симонян ранее жаловался, что страну якобы пытались намеренно заставить вступить в Союзное государство России и Белоруссии.
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