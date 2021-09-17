Завещание мужа Елизаветы II засекретили на 90 лет

Представитель Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейн заявил, что конверт с завещанием принца Филиппа будет рассекречен только через 90 лет. Он будет храниться у председателя подразделения суда по семейным делам, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Помимо завещания мужа королевы Елизаветы II, в сейфе хранятся еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших членов королевской семьи. Однажды традиция была нарушена, и один из конвертов был вскрыт. Это произошло после смерти принцессы Дианы в 1997 году. В завещании написано, что все ее имущество перейдет ее сыновьям в 25-летнем возрасте.

По словам Мафарлейна, завещание принца Филиппа засекретили для того, чтобы защитить «достоинство и репутацию» королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, супруг королевы скончался 9 апреля. На траурной церемонии присутствовали лишь 30 человек из-за коронавирусных ограничений. Принцу Филиппу на момент смерти было 99 лет.