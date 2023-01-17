Мир 17 января 2023, 20:44 Завершение украинского конфликта положительно сказалось бы на мировой экономике — МВФ МВФ: окончание кризиса на Украине оказало бы позитивное влияние на мировую экономику РИА «Новости»

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Украинский конфликт оказался самым серьезным фактором, который повлиял на международные экономические процессы в 2022 году. Завершение кризиса положительно сказалось бы на мировой экономике. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Ее процитировал ТАСС.

Чем скорее закончится противостояние, тем лучше «это будет для всех», отметила она.

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«И, конечно же, это будет прекрасная новость для мировой экономики», — сказала Георгиева во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Она вспомнила песню «Хотят ли русские войны». Название композиции глава МВФ произнесла на русском языке и заверила, что смысл песни в том, что «нет, они ее не хотят».

Георгиева задалась вопросом, почему это произошло и как можно положить конец происходящему. Она напомнила, что даже Столетняя война закончилась за столом переговоров.

Одной из ошибок последних десятилетий стало отсутствие скоординированных действий по интеграции российского народа в мировое сообщество, заверила глава МВФ. По ее мнению, стоило дать возможность россиянам чувствовать себя «составной частью семьи народов» вместо того, чтобы доказывать, что они не похожи на других.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал позором то, что участники форума в Давосе вместо обсуждения экономических тем говорят о поставках тяжелых танков киевскому режиму.