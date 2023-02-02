Мир 02 февраля 2023, 11:31 Завершение конфликта на Украине важно не сроком, а результатом — Лавров Лавров заявил, что все хотят, чтобы ситуация на Украине завершилась РИА «Новости»

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Все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине пришла к финалу, но при этом на первое место выступает не срок, а качество итогов для русских людей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передал ТАСС.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, а <…> качество тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа», — отметил министр.

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Он напомнил, что киевские власти при поощрении Запада долгое время лишали население всего русского, культуры России.

По его словам, чем более дальнобойное оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ.

Ранее Лавров предрек планам Запада на Украине полный провал. Он подчеркнул, что поставки оружия на Украину свидетельствуют об участии Североатлантического альянса в борьбе против России, несмотря на попытки стран Запада оправдаться заявлениями.