Мир 12 мая 2023, 02:09 Завернутый в украинский флаг мужчина облил кетчупом журналиста Шендеровича в Литве Telegram

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Активисты облили российского журналиста и писателя Виктора Шендеровича* кетчупом на одной из улиц Вильнюса. Об этом сообщил журналист Дмитрий Еловский в Telegram-канале.

Он опубликовал видео, на котором запечатлено, как мужчина, завернутый в украинский флаг, выплеснул кетчуп в лицо журналисту, когда тот пытался донести собравшимся людям свою позицию. В тот же момент другой мужчина снимал лицо Шендеровича*.

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По словам Еловского, поводом для атаки на журналиста стало вырванное из контекста интервью Шендеровича* о якобы «всплесках нацизма в Украине». Как уточнил Еловский, напавшими на журналиста людьми были петербургский активист Влад Шипицын и тверской блогер Михаил Баранов.

Позже Шендерович* опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил слова благодарности в адрес тех, кто беспокоился о нем. Журналист отметил, что с ним «все в порядке».

Писатель Виктор Шендерович* принял решение уехать из России в декабре 2022 года. Он объяснил это грозящим ему уголовным делом о клевете.

*Минюст внес Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов.