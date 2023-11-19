Мир 19 ноября 2023, 00:54 Завернутую в одеяло новорожденную девочку нашли в парке под Петербургом «Известия»: завернутого в одеяло младенца нашли в парке под Санкт-Петербургом Freepik

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В «Отдельном парке» в городе Пушкине в Санкт-Петербурге нашли младенца, завернутого в одеяло. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Происшествие случилось утром 17 ноября. Новорожденную девочку нашла женщина и вызвала полицию. На место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. В итоге ребенка госпитализировали.

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«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», — сказано в сообщении.

Сейчас полицейские выясняют, как ребенок оказался на территории общественного места без родителей.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после обнаружения младенца в мусоропроводе. По неуточненным данным, мать родила мальчика в квартире жилого дома, а потом выбросила его в мусороприемник. В итоге ребенка нашли соседи, они увидели кровавые следы на лестничной площадке. На место происшествия вызвали полицию и медиков. Новорожденному оказали первую помощь.