Завербованный «Талибаном»* солдат убил семь военных в Афганистане

Согласно данным источника агентства, военнослужащих отравили и застрелили. Нападавший скрылся вместе с оружием и боеприпасами, отметила газета «Известия». Ответственность за убийство взяло на себя движение «Талибан»*.

В субботу, 2 января, стало известно, что боевики радикального движения «Талибан»* угнали автобус с пассажирами. Похищение произошло в провинции Герат, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Захват произошел примерно 07:00 по местному времени (в 06:00 по московскому).

Позже издание со ссылкой на сотрудника полиции Басира Расули сообщило, что правоохранители обеспечили безопасное освобождение 15 пассажиров и водителя автобуса.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.