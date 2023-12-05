Мир 05 декабря 2023, 10:17 Завербованная ЦРУ сестра Фиделя Кастро умерла в США Младшая сестра Фиделя Кастро скончалась в США на 91-м году жизни Википедия

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В США умерла младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита. Ей было 90 лет. Об этом рассказала знавшая ее журналистка и соавтор биографии Мария Антоньета Коллинз в Instagram*.

«Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — отметила обозреватель.

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Хуанита Кастро родилась на Кубе в семье будущих лидеров революции. После переворота и свержения диктатуры она сбежала из страны.

Как напомнил РБК, Хуанита обвиняла своих братьев в установлении гораздо большей тирании, чем была, и признавалась, что ее разочаровало их поведение. До бегства с острова женщина укрывала диссидентов. Фидель Кастро называл ее врагом революции.

В 1961-м году Хуаниту завербовали спецслужбы Соединенных Штатов. Она три года собирала секретные данные для ЦРУ.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.